Культурный центр подвинули

Бывшие владельцы участков под культурным центром «Фестивальный» в Новороссийске не смогли в кассационной инстанции доказать законность их получения. Ранее суды нижестоящих инстанций по иску мэрии изъяли в казну города спорные участки, расположенные рядом с набережной. Их кадастровая стоимость составляет порядка 30 млн руб. Юристы разошлись в правовых оценках: одни считают, что ответчикам необходимо подать жалобу в Верховный суд (ВС) РФ, так как в процессе был нарушен основной принцип судопроизводства — состязательность; другие уверены, что имела место самовольная приватизация публичной земли и выводы судов обоснованы.

Фото: Культурный центр «Фестивальный»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, которые вернули участки под культурным центром «Фестивальный» в Новороссийске «из незаконного владения» в муниципальную собственность. Истцом в деле выступает администрация города, ответчиками — ООО «Фирма "Аспект"», а также предприниматели Армен Пиджоян и Оксана Резникова.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма "Аспект"» зарегистрировано в 1991 году в Новороссийске. Общество занимается деятельностью учреждений культуры и искусства. Бенефициар — Сергей Наставников. Убыток за 2024 год составил 3,1 млн руб.

Участок площадью 3,2 тыс. кв. м расположен на улице Шевченко (рядом с городской набережной и парком им. Фрунзе) был предоставлен ООО «Фирма "Аспект"» в 1993 году в бессрочное пользование на основании постановления главы города для размещения культурно-спортивного центра. Право собственности на объект фирма зарегистрировала в 1997 году и открыла в нем культурный центр «Фестивальный».

В июне 2022 года спорная земля была разделена на два участка площадью 930 кв. м и 2,3 тыс. кв. м, фирма «Аспект» зарегистрировала право собственности на вновь созданные территории. В августе того же года право собственности на участок 930 кв. м перешло по дорогову купли-продажи к Оксане Резниковой. Спустя год второй участок (2,3 тыс. кв. м) также был разделен на два участка. Один из участков (1,7 тыс. кв. м) остался в собственности общества, а второй (628 кв. м) купил Армена Пиджояна.

В ноябре 2023 года администрация Новороссийска обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском об истребовании из чужого незаконного владения образованных земельных участков.

Суды признали действия общества по разделу участка недействительными.

Ответчики в кассационных жалобах указали, что являются добросовестным приобретателем земельного участка, поскольку сделка нотариально удостоверена, при проверке отсутствовали ограничения прав в ЕГРН, между продавцом и покупателем отсутствует аффилированность и пр. Кроме того, по мнению ответчиков, суд первой инстанции допустил нарушение норм процессуального права, самостоятельно изменив предмет исковых требований на признание прав ответчиков на земельные участки отсутствующими без соответствующего заявления от истца. При этом ответчики узнали о таком изменении лишь при оглашении резолютивной части решения.

Однако суд кассационной инстанции эти доводы не убедили. «Суды полно и всесторонне исследовали и оценили представленные доказательства, правильно применили нормы материального и процессуального права», — говорится в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Власти Новороссийска сообщили, что в настоящий момент планов по освоению спорной земли нет.

Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает, что ответчикам можно попробовать обратиться в Верховный суд РФ с кассационными жалобами, но оценить шансы в ВС довольно сложно.

«Исходя из фабулы дела, можно предположить, что в данном споре суды выполнили работу за истца, определив, какие требования должны были быть заявлены и в отсутствие ходатайства об уточнении заявленных требований самостоятельно их изменил. С моей точки зрения, это является процессуальным нарушением, которое ставит под сомнение один из основных принципов судопроизводства — состязательность», — отметил эксперт.

По мнению старшего партнера «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филиппа Терехина, ООО «Фирма "Аспект"» оформила муниципальный участок в частную собственность без согласия правообладателя земли, грубо нарушив нормы земельного и гражданского права. «В силу закона постоянный (бессрочный) пользователь не вправе распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на таком праве. У компании отсутствовали титул и правомочия собственника на землю, поэтому односторонняя перерегистрация права была ничтожна. Единственно законный путь приобретения участка — переоформление права в установленном порядке (заключение договора купли-продажи или аренды с уполномоченным органом). Поскольку этого сделано не было, суд обоснованно признал, что право собственности ответчиков на землю возникло незаконно. Фактически имела место самовольная приватизация публичной земли, что противоречит публичным интересам и ст. 217 ГК РФ (отчуждение государственной/муниципальной собственности допустимо лишь по основаниям, предусмотренным законом)»,— комментирует господин Терехин.

Он подчеркивает, что наличие у ООО «Фирма "Аспект"» здания и даже давность пользования землей не трансформировали автоматически право пользования в право собственности. По мнению господина Терехина, шансы на пересмотр дела в ВС минимальны.

Наталья Решетняк