Морспасслужба увеличит до полумиллиарда рублей иск к владельцам «Волгонефти»

Морспасслужба ходатайствует об увеличении исковых требований к ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть» до 485,1 млн руб., сообщил представитель службы на заседании Арбитражного суда Краснодарского края. Эти компании владеют танкерами «Волгонефть-219» и «Волгонефть-239». Ранее предварительная сумма иска составляла около 314,5 млн руб.

Представитель рассказал, что указанная сумма тоже не окончательная. Сейчас Морспасслужба обрабатывает данные за май—июнь. Следующее заседание суда пройдет после 1 августа.

Морспасслужба пытается через суд взыскать компенсацию за проведение работ по ликвидации последствий от крушения танкеров после отказа от добровольной выплаты ущерба. Ответчиками по делу проходят владелец «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователь ООО «Кама шиппинг», владелец «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть», а также две страховые компании: ВСК и «Абсолют Страхование».

Крушение двух танкеров «Волгонефть» с мазутом случилось в декабре 2024 года. Из-за катастрофы в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, береговая линия загрязнилась на протяжении 265 км. Нанесенный экосистеме ущерб оценивался почти в 85 млрд руб.

Подробнее о судебных разбирательствах — в материале «Ъ» «Крушение танкера оплатят квартирами».