Более 70 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 1 июля, в Краснодаре жители 78 улиц временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение электричества с 09:00 до 17:00 произойдет по улицам: Грибоедова, Полевая, Полевой пр., Сафонова, Сафонова 1 пр., Сафонова 2 пр., Сафонова 3 пр., Сафонова 4 пр., Циолковского, Циолковского пр., Нестерова, Нестерова пр., Нестерова 4 пр., Урицкого, Индустриальный пр., Оранжерейная, Кошевого, Затонная, Северная, Каляева, Каляева пр., Головатого Атамана, Слободская, Семеновская, Курганная, Бригадная, Строительная, Новороссийская, Шишкина, Васнецова, Васнецова 3 пр., Васнецова 4 пр., Васнецова 5 пр., Зеленый 4 пр., Зеленый 5 пр., Ставропольская, Милютинская, Первомайская, Первомайский 1 пр., Первомайский 2 пр., Достоевского, Достоевского 1 пр., Достоевского 2 пр., Жуковского, Красных зорь, Чернышевского, Некрасова, Некрасова 1 пр., Кругликовский 2 пр., Дзержинского, 1 Мая, Российская, Российский пр., 2 Российская, Шпака, 21 Партсъезда пр., Таймырская, Черкасская, 40 лет Победы, Дачная, Красных Зорь, Армавирская, Теплый 1 пр., Теплый 2 пр., Филатова, Школьная, Озерная, Фурманова, Шевченко, Гончарная, Костылева, Новокузнечная, Садовая, Промышленная, Базовская, Леваневского, Дежнева, Демуса, Уральская, Просторная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина