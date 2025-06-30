Кабмин поддержит проект о расширении контроля с помощью ИИ и автоматики в Москве

Правительство РФ планирует одобрить законопроект, позволяющий контролировать в Москве памятники архитектуры, стройки и следить за экологической обстановкой с помощью камер, беспилотных аппаратов, «комплексов нейронных сетей» и лазерных лидаров. Проект положительного заключения на этот документ подготовила комиссия кабмина по законопроектной деятельности (“Ъ” ознакомился с текстом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь о поправках к закону «О статусе столицы РФ», которые Мосгордума внесла в апреле 2025 года в нижнюю палату парламента. Сейчас автоматическими комплексами фиксируются нарушения в основном в области дорожного движения. Поправки этот перечень расширяют. Речь идет в том числе о надзоре за памятниками архитектуры, почвами и зелеными насаждениями, муниципальном жилищном контроле, надзоре на городском электротранспорте.

Кроме фотовидеокамер, согласно пояснительной записке к поправкам, смогут применяться различные средства «обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов». Блоком к этому законопроекту Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок к КоАП РФ, куда вводится норма, дающая право властям Москвы возбуждать административные дела по 12 блокам с помощью упомянутой выше автоматики «без взаимодействия с контролируемым лицом».

Еще перед внесением в Госдуму оба законопроекта дорабатывались по просьбе правительства РФ. Претензия у чиновников возникла к норме, по которой властям предлагалось дать право возбуждать административные дела полностью в автоматическом режиме (см. “Ъ” от 14 апреля). Проекты доработали так, что материалы для привлечения к ответственности должно рассматривать должностное лицо, заверял глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.

На данный момент к проекту изменений в закон «О статусе столицы» у правительства вопросов нет, но в поправках к КоАП РФ, считают в кабмине, остается «неопределенность»: является ли применение автоматики обязательным условием возбуждения административного дела. При условии устранения замечаний ко второму чтению правительство РФ поддержит законопроект, сказано в проекте отзыва.

Александр Воронов