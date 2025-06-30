Хуснуллин назвал перспективным развитие туризма в Новороссии

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в Запорожской области планируют построить новый туристический город. По его словам, новые регионы — очень перспективное направление, которое уже пользуется популярностью у инвесторов, в том числе иностранных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В этом году на пляже в Мариуполе, который мы реконструировали полностью, места нет совсем. Туристы поехали в Мариуполь отдыхать со всей страны»,— сказал господин Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (цитата по сайту Кремля).

Он назвал привлечение инвесторов и курирование проектов по развитию туризма приоритетной задачей для руководства регионов «на ближайшее будущее».

В конце 2024 года правительство сообщало об оказании дополнительной поддержки Краснодарскому краю, Бурятии, Дагестану, Крыму, Приморскому краю, Запорожской, Иркутской и Калининградской областям, а также Санкт-Петербургу. Из госпрограммы «Развитие туризма» регионы смогут получать субсидии на строительство инфраструктуры для круглогодичных курортов.