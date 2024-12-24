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Крым получит дополнительные средства для развития туризма

Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие туризма». Об этом сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 2025 года регионы смогут получать субсидии на строительство инфраструктуры для круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Кроме того, будет оказана дополнительная поддержка в развитии туристических кластеров.

Теперь регионы, включая Республику Крым, смогут получать федеральное софинансирование не только на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров, но и на благоустройство общественных пространств. Также регионы будут получать средства на строительство и реконструкцию пирсов, причалов и берегозащитных сооружений. Кроме того, будут финансироваться противооползневые и берегоукрепительные работы, а также мероприятия по инженерной защите территорий. Правительство РФ отмечает, что это позволит комплексно реализовать инвестиционные проекты и развивать туристическую территорию.

В рамках государственной программы были введены новые правила предоставления субсидий регионам на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития федеральных круглогодичных курортов. Получат господдержку на эти цели Краснодарский край, Бурятия, Дагестан, Крым, Приморский край, Запорожская, Иркутская и Калининградская области, а также Санкт-Петербург.

Президент поручил правительству рассмотреть возможность создания круглогодичных курортов в этих регионах в рамках нового федерального проекта после совещания по вопросу развития федеральных курортов.

Алина Зорина

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