Спрос на противозачаточные препараты в Адыгее увеличился на 4,4%

В Республике Адыгея спрос на гормональные пероральные контрацептивы с января по апрель этого года увеличился на 4,4% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DMS Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала года жители Адыгеи потратили на приобретение противозачаточных препаратов более 27 млн руб. В тот же период 2024 года — 25,9 млн руб.

Наиболее популярным брендом стал «Джес», его объем продаж составил 5,4 млн руб. На втором месте «Ярина» (3,5 млн руб.), на третьем — «Клайра» (3,1 млн руб.), на четвертом — «Линдинет» (1,9 млн руб.) и замыкает пятерку «Жанин» (1,3 млн руб.). Наибольший прирост за год показал «Планиженс», его стали покупать в 2,6 раза чаще.

Среди производителей лидирует Bayer AG, его объем продаж составил 13,5 млн руб. На втором месте Gedeon Richter Plc — 10,5 млн руб. (-2%). Замыкает тройку лидеров АО «Фармасинтез» — 1,4 млн руб., его стали покупать чаще в 2,7 раза.

Алина Зорина