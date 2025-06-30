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Дмитрий Андреев назначен главным тренером сборной России по спортивной гимнастике

Дмитрий Андреев занял пост главного тренера сборной России по спортивной гимнастике, сменив Андрея Родионенко. О его назначении в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Подписал приказ о назначении на должность главного тренера сборной России по спортивной гимнастике заслуженного тренера России Дмитрия Андреева. Он высококлассный специалист с современными взглядами, но в то же время сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики»,— написал господин Дегтярев.

С 2015 года Дмитрий Андреев занимает должность старшего тренера по подготовке резерва сборной команды. Под его руководством российские гимнасты завоевали серебро на чемпионате мира в 2013 году. Также господин Андреев отработал на четырех последних Олимпиадах в качестве судьи. С 2010 года он возглавляет Всероссийскую коллегию судей.

Предшественник Дмитрия Андреева Андрей Родионенко занимал пост главного тренера сборной России с 2005 года. Под его руководством сборная России выиграла золотые медали мужского и женского командных турниров на Олимпиаде-2021 в Токио. Господин Родионенко назначен на должность советника президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова.

Таисия Орлова

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