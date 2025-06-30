На Ярославском направлении Московской железной дороги начали обновлять подвижной состав

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров объявили о начале программы обновления подвижного состава на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Сейчас на этом направлении ходят 92 состава с вагонами, средний возраст которых превышает 17 лет. Устаревшие поезда начали постепенно менять на модели «Иволга 4.0». 30 июня на Ярославское направление МЖД вышел первый поезд такого типа, до конца года выйдет еще 15. Все 92 поезда власти планируют поменять на «Иволги» к 2030 году. Новый подвижной состав позволит на 20% увеличить количество пассажирских мест, маршрутная скорость движения также вырастет на 20%, заявили в пресс-службе мэрии Москвы.

Ярославское направление МЖД изначально входило в состав проекта МЦД-5, в рамках которого планировалось через тоннель под центром города создать единый диаметр с Павелецким направлением МЖД. Из-за сложности и дороговизны тоннеля столичные власти проект тоннеля отложили на неопределенный срок, решив развивать отдельно эти радиусы, обновляя подвижной состав и инфраструктуру

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Иван Буранов