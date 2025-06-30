Леброн Джеймс установит очередной рекорд НБА

Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству набранных очков 40-летний Леброн Джеймс воспользовался опцией продления контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на один год, сообщил телеканалу ESPN Рич Пол, глава агентства Klutch Sports, представляющего интересы игрока. Следующий сезон станет для него 23-м в лиге, так долго в НБА не играл никто.

Зарплата лидера «Лейкерс» в новом сезоне составит $52,6 млн. При этом отмечается, что «пока неизвестно», задержится ли Леброн Джеймс в лиге на более долгий срок. Телеканал ESPN заметил опубликованную в социальных сетях видеозапись одного из друзей баскетболиста. На ней четырехкратный чемпион НБА признается: «Саванна (жена Леброна Джеймса — «Ъ») хочет, чтобы я, черт возьми, завершил карьеру в следующем году или около того».

В настоящее время Леброн Джеймс делит первое место по количеству сезонов в лиге с американцем Винсом Картером (по 22). При этом по общему числу матчей в регулярных чемпионатах он занимает второе место и лишь на 50 матчей отстает от Роберта Пэриша. А значит, и этот рекорд с высокой долей вероятности будет побит Джеймсом в следующем сезоне.

Леброн Джеймс уже удерживает рекорды по совокупному числу игр в регулярных чемпионатах и play-off и по количеству минут, проведенных на паркете. На его счету также множество других уникальных достижений. 21 раз он принимал участие в матчах всех звезд, 13 раз — включался в первую символическую сборную сезона.

Роман Левищев