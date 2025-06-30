Детским омбудсменом на Кубани вновь стала Татьяна Ковалева

Депутаты Заксобрания Краснодарского края переназначили Татьяну Ковалеву на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК. Она занимает этот пост с 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Представляя кандидатуру госпожи Ковалевой, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил, что она имеет большой опыт работы в области защиты прав и законных интересов детей, а также обладает общественным авторитетом.

В пресс-службе ЗСК напомнили, что ранее кандидатуру Татьяны Ковалевой поддержала администрация Краснодарского края и федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Комментируя назначение госпожи Ковалевой, спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что работа детского омбудсмена требует чуткого отношения к каждому ребенку, особой корректности в общении с детьми и родителями, умения слушать и принимать «единственно правильные решения». Председатель краевого парламента уверен, что все эти качества у Татьяны Ковалевой есть.

«Мы ежегодно заслушиваем доклады Уполномоченного, из которых становится очевидно, что она всегда держит руку на пульсе, максимально погружена в то, что делает, проявляет инициативу и активно взаимодействует с самыми разными структурами для достижения поставленных целей», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин