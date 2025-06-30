Приезжий организовал незаконную молельную комнату в Краснодаре

Сотрудники полиции Краснодара во время проверки обнаружили в частном доме незаконную молельную комнату, организованную приезжим из Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении духовного лидера составили административный протокол по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Кроме того, к административной ответственности привлечен один из посетителей молельной комнаты, 26-летний житель Узбекистана нелегально находился в России. В отношении приезжего составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию). Его выдворят за пределы страны.

Алина Зорина