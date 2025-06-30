Расходы Фонда обязательного медицинского страхования на Кубани выросли на 15%

Депутаты Заксобрания Кубани на очередной сессии утвердили исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2024 году. За год расходная часть бюджета ТФОМС выросла на 15% и достигла 109 млрд руб., сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Объем выделяемых на эти цели ассигнований увеличивается ежегодно. Изменения в бюджет фонда в течение отчетного периода, как вы знаете, вносятся неоднократно. Это, в свою очередь, позволяет учитывать все нюансы, связанные с бесплатным оказанием медицинской помощи жителям края в рамках территориальной программы», — подчеркнул он.

Большая часть бюджета Фонда ОМС — 104,3 млрд руб. (96%) — перечисление медицинским организациям денег за уже оказанную медпомощь гражданам. Как сообщила директор ТФОМС, Надежда Губриева, за прошедший год в круглосуточных стационарах пролечено 989 тыс. пациентов, в дневных стационарах – 405 тыс. пациентов. За счет средств системы ОМС было оказано высокотехнологичной помощи на 4,8 млрд руб. Проведено 2,4 тыс. процедур ЭКО. На медицинскую помощь онкологического профиля направлено 10,7 млрд рублей.

Надежда Губриева отметила, что профилактика заболеваний и поддержание общественного здоровья остаются одними из приоритетов ТФОМС. По ее словам, в 2024 году профинансировано 24 млн посещений и 4,6 млн обращений в связи с заболеванием. Число граждан, прошедших диспансеризацию выросло на 20 % до 2,27 млн человек. Профилактическими медосмотрами охвачено 1,76 млн человек. На обеспечение работы скорой помощи было направлено 6 млрд руб. за 1,3 млн вызовов. На реабилитацию и возвращение к активной социальной жизни фонд направил 1,3 млрд руб.

Леонид Ломакин