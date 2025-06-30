На Кубани спрос на услуги нянь увеличился на 40%

В июне этого года спрос на услуги нянь в Краснодарском крае среди местных жителей увеличился на 40% по сравнению с апрелем. В сравнении с маем — на 19%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В регионе средняя стоимость услуг нянь в июне осталась на уровне апреля этого года, она начинается от 400 руб. в час. Востребованными также стали услуги постоянных нянь, в июне интерес к ним вырос на 20% по сравнению с апрелем.

В Краснодаре спрос на услуги нянь с почасовым тарифом увеличился на 16% по сравнению с апрелем. Однако средняя цена снизилась на 13% (от 350 руб. в час). Интерес к услугам постоянных нянь в краевой столице вырос на 16% по отношению к апрелю.

Количество объявлений с услугами нянь с почасовой оплатой увеличилось на 34% в Краснодарском крае. В Краснодаре — на 33%.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе hh.ru, на платформе более 50% объявлений об услугах нянь в регионе приходится на Краснодар. В 70% объявлений указан обязательный доход от 20 тыс. руб., в 15% — от 100 тыс. руб.

Отмечается, что в 48% вакансиях указывалось требование к опыту работы от одного до трех лет, в 43% наниматели готовы брать без опыта. В 9% хотят видеть опыт от трех и более лет.

Алина Зорина