СМИ: в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку задержаны два сотрудника ФСБ

Во время следственных действий в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку правоохранительные органы республики задержали двух человек. Источники местных изданий APA и Vesti.az пишут, что речь идет о сотрудниках ФСБ.

Обыски в офисе агентства начались утром 30 июня, территорию у здания оцепили. Еще в феврале азербайджанские власти заявили о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»). МИД Азербайджана тогда сообщал, что компания может получить аккредитацию только для одного корреспондента.

Представитель МИД России Мария Захарова cообщала, что после начала обысков российские дипломаты попытались связаться с журналистами «Sputnik-Азербайджан», но их не допустили без объяснения причин. Информацию о задержании сотрудников агентства Москва пока не комментировала.

Лусине Баласян