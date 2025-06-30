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Коммерсантъ FM
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Захарова: Баку не допускает дипломатов РФ до журналистов «Sputnik-Азербайджан»

Россия обеспокоена тем, что больше двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами агентства «Sputnik-Азербайджан», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, представителей консульского отдела посольства не допускают до сотрудников агентства без объяснения причин. В офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Российское посольство проинформировало МИД Азербайджана, МВД Азербайджана и СГБ Азербайджана — ответа нет»,— сказала Мария Захарова «РИА Новости». «Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов»,— отметила представитель российского МИДа.

Как передает «РИА Новости», правоохранительные органы Азербайджана оцепили территорию перед офисом «Sputnik-Азербайджан». К зданию подъехал автомобиль российского посольства. Сотрудники агентства не выходят на связь.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявила о ликвидации в стране представительства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан»). Российской компании дали право на получение аккредитации только на одного корреспондента. Азербайджанские СМИ пишут, что тем не менее агентство продолжало работу.

Лусине Баласян

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