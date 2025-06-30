Директора крымской организации осудили за мошенничество на 76 млн рублей

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил 60-летнего генерального директора местной коммерческой организации к пяти годам колонии за преднамеренное банкротство и мошенничество на общую сумму более 76 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С период с декабря 2014 по апрель 2017 года обвиняемый, будучи генеральным директором организации, намеренно довел ее до банкротства, заключив с физическими и юридическими лицами договоры на заведомо невыгодных для компании условиях. Через взаимозачет встречных обязательств он вывел ликвидные активы, лишив организацию возможности получать прибыль. Затем руководитель издал приказ об обнаружении крупной недостачи и в апреле 2017 года подал в арбитражный суд заявление о банкротстве предприятия.

Действия осужденного привели к неспособности компании полностью рассчитаться с налоговыми органами и кредиторами. Общий размер неисполненных денежных обязательств превысил 39,1 млн руб. Кроме того, в период с октября 2014 по ноябрь 2015 года обвиняемый получил у знакомого в долг почти 37,8 млн руб., не планируя их возвращать.

Директор организации признан виновным по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Помимо лишения свободы суд назначил виновному штраф 120 тыс. руб. и удовлетворил исковые требования потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина