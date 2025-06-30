На Кубани с начала года количество абортов снизилось на 4%

В период с января по май 2025 года в Краснодарском крае число искусственных прерываний беременности уменьшилось на 4% по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве здравоохранения региона. Показатель достигнут в результате комплекса мер, направленных на профилактику абортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным краевого минздрава, в регионе действуют 68 кабинетов медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помощь женщинам оказывают психологи, специалисты по социальной работе, юрисконсульты, психотерапевты, специалисты «телефона доверия». Если женщина планирует прервать беременность, специалисты стараются изменить это намерение, ориентируя женщину на семейные ценности.

В Краснодарском крае регулярно проводятся акции «Подари мне жизнь». Министерство здравоохранения края работает совместно с социально ориентированными общественными организациями и структурами Русской православной церкви.

Анна Перова