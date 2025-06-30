В центре Ростова 2 июля на сутки отключат холодную воду

В Ленинском районе Ростова-на-Дону 2 июля на сутки отключат холодную воду. Причиной послужили ремонтные работы на территории «Дворца спорта». Об этом сообщает департамент ЖКХ и энергетики города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 08:30 утра 2 июля и до 08:00 3 июля холодной воды не будет

в границах следующих улиц: Варфоломеева, Лермонтовская, Островского, Доломановский, а также КДЦ «Здоровье» и Дворец Спорта.

К работам на объекте привлеки две аварийных бригады в составе 12 человек и 6 единиц автоспецтехники.

Мария Хоперская