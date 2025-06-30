В центре Ростова 2 июля на сутки отключат холодную воду
В Ленинском районе Ростова-на-Дону 2 июля на сутки отключат холодную воду. Причиной послужили ремонтные работы на территории «Дворца спорта». Об этом сообщает департамент ЖКХ и энергетики города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С 08:30 утра 2 июля и до 08:00 3 июля холодной воды не будет
в границах следующих улиц: Варфоломеева, Лермонтовская, Островского, Доломановский, а также КДЦ «Здоровье» и Дворец Спорта.
К работам на объекте привлеки две аварийных бригады в составе 12 человек и 6 единиц автоспецтехники.