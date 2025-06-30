Юные инвесторы Ростовской области возглавили рейтинг в РФ

Ростовская область заняла первое место в России по количеству подростков-инвесторов во втором квартале 2024 года. В регионе проживало 16% молодых участников фондового рынка от общего числа по стране. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Основную долю покупок донских подростков составляли акции. Их часть в объеме приобретений за вычетом продаж увеличилась с 64% до 70% с начала апреля по конец июня. На втором месте по популярности находятся корпоративные облигации с фиксированным купоном — 13%. Фонды денежного рынка составляют 7% объема покупок, облигации федерального займа — 6%, пояснили в сообщении.

Южный федеральный округ в целом показал большую активность по сравнению с другими округами по числу подростков-инвесторов. Также активно вкладывали средства ребята из Московской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Самарской областей и Санкт-Петербурга.

«Ростовская область всегда славилась предприимчивостью и новаторским духом, и сегодня мы видим, как молодое поколение продолжает эти традиции. Лидерство региона среди подростков-инвесторов в России — это не просто цифры, а доказательство того, что ростовчане с юных лет учатся управлять своими финансами»,— отметил заместитель управляющего ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

Валентина Любашенко