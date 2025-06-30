Саботаж мог стать причиной крушения Boeing Dreamliner в Индии

Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) назвало саботаж возможной причиной крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии. Об этом телеканалу NDTV заявил государственный министр гражданской авиации Мурлидхар Мохол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

«AAIB расследует разные причины произошедшего, включая возможный саботаж. Изучаются записи видеонаблюдения и оцениваются все версии... Над этим работают несколько агентств»,— сказал он.

Господин Мохол добавил, что следственные органы сейчас тщательно изучают данные черного ящика разбившегося самолета. Для расшифровки черного ящика Индия не будет обращаться к помощи иностранных специалистов и не будет отправлять его за границу.

В интервью The Times of India господин Мохол рассказал, что версия о саботаже возникла из-за внезапной остановки обоих двигателей через несколько секунд после взлета. По его словам, ранее таких инцидентов не происходило.

О нетипичной остановке обоих двигателей 16 июня сообщал независимый авиационный эксперт American Airlines Стив Шрайбер. Другие аналитики также отмечали, что причиной крушения мог стать отказ системы электропитания двигателей, так как большинство функций Boeing 787 Dreamliner выполняются за счет электрических систем.

Крушение Boeing произошло 12 июня недалеко от аэропорта Ахмедабада на западе Индии. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа в жилом квартале вскоре после взлета. Погибло не менее 290 человек, свыше 60 человек пострадали. Из пассажиров самолета выжил только один человек.