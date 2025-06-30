В Ростовской области на замену лифтов потратят 2,7 млрд рублей до 2030 года

На Дону до 2030 года планируют заменить 971 лифт за 2,7 млрд руб. за счет списания задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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В этом году уже заменен 221 лифт. В 2026–2029 годах планируется установить еще 750 лифтов. Всего в программу капремонта включено более 3,5 тыс. домов с 10 тыс. лифтами.

В ведомстве подчеркнули, что новые для замены используют лифты, произведенные в России и странах ЕАЭС. Среди ключевых поставщиков – АО «ЩЛЗ», ПАО «КМЗ», ООО «БелТрансЛифт», ООО «МЕТЕОР Лифт» и другие предприятия.

Наталья Белоштейн