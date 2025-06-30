Директору парка «Тайган» сделают новую операцию по восстановлению трахеи

Состояние основателя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего в результате нападения льва, оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили «"КП"-Кубань» в краевой клинической больнице Краснодара, куда Олег Зубков был доставлен после инцидента. По данным медиков, пациент самостоятельно передвигается, принимает пищу и не нуждается в дополнительных дренажах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном заражении крови трупным ядом, предположительно попавшим в организм с когтей и из пасти хищника, однако врачи сочли эти опасения несостоятельными. По их словам, критическая фаза уже пройдена, и при подобном заражении выжить шансов было бы крайне мало.

Тем не менее Олегу Зубкову предстоит еще одна операция — восстановление поврежденной трахеи. Как уточнили в клинике, именно это жизненно важное анатомическое образование было серьезно травмировано в момент нападения, когда лев фактически сомкнул челюсти на горле дрессировщика. Сроки и место проведения хирургического вмешательства пока не определены.

Вячеслав Рыжков