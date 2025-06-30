DOGMA объявила старт продаж жилого квартала бизнес-класса REEDS

Фото: пресс-служба DOGMA

Проект сочетает в себе баланс природы и урбанистики: закрытая территория с «умной инфраструктурой» — управлением доступом с технологией BLE («свободные руки»), Face ID-домофонами, бесшовным wi-fi, а также бутиками, фитнесом и множеством зеленых зон в шаговой доступности. Здесь резиденты смогут насладиться размеренной жизнью в природной тишине.

REEDS — квартал, расположенный в районе Ближнего Западного обхода Краснодара, площадью 66 га. На территории расположится 41 дом высотой от 8 до 18 этажей в стиле современной классики с широким выбором планировочных решений — от студий до просторных трехкомнатных квартир. Предусмотрены лоты с панорамными и витражными окнами, мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территорий — появится две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, библиотека и поликлиника, многоуровневые паркинги. Благоустройство жилого квартала предусматривает набережную вдоль реки, прогулочный бульвар и пять спортивных кластеров. Квартал рассчитан на 7,5 тысяч жителей, для которых в каждом урбан-блоке предусмотрен гранд-лобби с коворкингом. А в первой очереди предусмотрен закрытый клуб с гостиной и кинотеатром, детской и фитнес-комнатами. Помимо жилых пространств проект включает собственную инфраструктуру: теплый подземный паркинг с лифтом и высокотехнологичной системой контроля доступа, велобоксы и коммерческие помещения, где разместятся все необходимые сервисы — от химчистки до пунктов выдачи заказов.

Архитектурный облик комплекса сочетает продуманность форм и выразительность современной классики. Искусным акцентом в дизайне квартала станут гладкие навесные вентилируемые фасады благородного оттенка латуни. А ступенчатые силуэты домов соединят функциональность и эстетику. Изысканности придадут и дизайнерские лобби с золотисто-бежевыми лифтовыми порталами и мягкой мебелью в зоне ресепшена.

«DOGMA взяла курс на бизнес-класс, жилой квартал REEDS становится продолжением нашей стратегии. В апреле уже стартовали продажи новой очереди ЖК "Самолет" в сегменте бизнес, здесь для жителей предусмотрена собственная река и приватная инфраструктура. Создавать современные пространства, формирующие новый уровень городской среды,— неотъемлемая часть нашего видения и стратегического развития. Мы cтроим дома, в которых технологии, архитектура и инфраструктура работают в балансе, обеспечивая высокий уровень комфорта и сервиса»,— отметила коммерческий директор ГК DOGMA Жанна Белянкина.

Выбор жилья сегодня — вопрос не только комфорта, но и стратегия инвестирования в качество жизни и будущее детей. Важную роль здесь играет доступ к современному образованию и формированию актуальных компетенций с уклоном на долгосрочную ценность.

Квартал находится рядом с престижными образовательными учреждениями для всех возрастов, что делает район идеальным для семей. В транспортной доступности Кубанский государственный аграрный университет, Институт психологии и специального образования, а также в нескольких минутах ходьбы детские сады и школа.

Для тех, кто ведет активный образ жизни, также созданы все условия: две минуты до «Города спорта» и «Баскет Холла». А если вы любите шопинг — в пяти минутах расположен ТРЦ «Красная Площадь» с различными бутиками и ресторанами.

Застройщик ООО СЗ "КСАР"

С проектной декларацией можно на сайте https://наш.дом.рф/