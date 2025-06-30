Жители Москвы и Краснодара активнее всего регистрируются в новом мессенджере Max

Количество зарегистрированных пользователей российского мессенджера Max превысило 1 млн, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сервис доступен на мобильных устройствах и компьютерах. На долю Android-устройств приходится 75% регистраций, пользователей iOS — 23%, еще 2% используют десктопную версию. Наибольшую активность демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С момента запуска пользователи отправили около 14 млн сообщений и совершили свыше 420 тыс. звонков. Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд.

На фоне этого 10 июня Госдума приняла в окончательном чтении закон о создании национального мессенджера, ориентированного на обеспечение защищенной коммуникации между гражданами и государственными структурами. Предполагается, что новое приложение объединит в себе функциональность мессенджера и цифровых госуслуг.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее подчеркивал, что ограничения на работу Telegram не планируются, если сервис соблюдает российское законодательство. Аналогичную позицию озвучивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вячеслав Рыжков