Плативший взятки новосибирскому прокурору бизнесмен получил 8 лет колонии

Центральный райсуд Новосибирска приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 30,5 млн руб. Михаила Колмогорова, признав его виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2017–2018 годах бизнесмен Михаил Колмогоров через посредников передал заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину взятку более 3 млн руб. за информацию о ходе и результатах расследования дела в отношении его знакомого и помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью Уголовного кодекса (УК).

В феврале 2022 года командированные в Новосибирск сотрудники центрального аппарата СКР задержали Андрея Турбина, который к тому времени уже оставил работу в надзорном ведомстве и находился на пенсии. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и заключили под стражу. В последующем суд назначил ему четыре года колонии и штраф в размере 15,2 млн руб.

Михаил Колмогоров, в отношении которого завели дело о даче взятки, скрылся и его объявили в международный розыск. В апреле 2023 года его задержали в Казани сотрудники новосибирского УФСБ. Сибирского бизнесмена задержали, когда он прогуливался со знакомым по центру столицы Татарстана. В августе того же года предприниматель предстал перед судом. Он отрицает претензии в свой адрес.

Илья Николаев