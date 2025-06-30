Космонавт показал, как выглядит Сочи с борта МКС

Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал видео Сочи и других черноморских курортов Краснодарского края, снятое с борта Международной космической станции. Запись он разместил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Летчик-космонавт Олег Артемьев Фото: Telegram-канал Летчик-космонавт Олег Артемьев

«Лето — время отпусков, а Краснодарский край — это один из самых знаменитых наших курортов, где хотя бы раз в жизни был практически каждый житель России»,— подписал кадры летчик-космонавт.

В видео показаны Новороссийск, Геленджик, Криница, Джубга, Лермонтово, Туапсе и Сочи. Ранее господин Артемьев демонстрировал из космоса озеро Абрау под Новороссийском, а его коллега Константин Борисов — Геленджик.

За три полета в 2014, 2018 и 2022 годах Олег Артемьев провел в космосе 560 суток 18 часов 7 минут и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2016 году ему присвоили звание Героя России. Космонавт награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Гагарина.

Мария Удовик