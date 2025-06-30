В Ростовской области за просрочку медотчетности оштрафовали 88 компаний

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области оштрафовало 88 медицинских учреждений и предпринимателей за несвоевременную подачу отчетности по медицинским отходам. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации Роспотребнадзора, нарушения выявили среди организаций, занимающихся обращением с медицинскими отходами, которые образуются в ходе медицинской и фармацевтической деятельности. Всего составили 98 протоколов по ст. 19.7 КоАП, передав их мировым судьям.

По данным на 30 июня 2025 года, суды рассмотрели дела и привлекли к ответственности 88 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение требований законодательства о своевременном предоставлении отчетности.

Валентина Любашенко