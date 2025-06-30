Индекс доллара вновь опустился до минимума с марта 2022 года

Индекс доллара США на лондонской бирже ICE в четвертый раз за 2025 год опускался ниже 97 пунктов. Это минимальное значение c 1 марта 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В 9:56 мск индекс доллара составил 96,98 пункта, следует из данных Tradingview. К 11:44 мск он замедлил падение до 97,19 пункта (-0,05%). В предыдущий раз индекс опускался ниже 97 пунктов 26 июня.

Индекс доллара США отражает стоимость американской валюты относительно евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар реагирует на замену».