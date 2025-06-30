Осужден краснодарец, обвиняемый в убийстве бизнесмена в центре города

Краснодарский краевой суд признал Андраника Григоряна виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и приговорил его к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, на осужденного возложено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и взыскание компенсации в размере 3 млн руб. в пользу потерпевших, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 1 марта 2024 года подсудимый Григорян, вооружившись охотничьим двуствольным ружьем, проследил за бизнесменом от его дома в поселке Яблоновский до парковки на улице Буденного в Краснодаре. Дождавшись, когда мужчина вышел из здания и направился к автомобилю, фигурант Григорян с расстояния не менее шести метров произвел два выстрела в область груди, выяснило следствие. Потерпевший скончался на месте.

Следствием установлено, что действия подсудимого создали угрозу для окружающих — поблизости находились прохожие, а один из выстрелов повредил стекло здания и рекламную конструкцию. Мотивом преступления, как отмечается в приговоре, стал денежный долг, который обвиняемый имел перед убитым.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Вячеслав Рыжков