В Таганроге запустили систему локальной навигации транспорта

В Таганроге стартовал пилотный проект по внедрению системы локальной навигации общественного транспорта. Об этом сообщила в Тelegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

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Основная цель проекта — устранить трудности с отображением городского транспорта на онлайн-картах, особенно в условиях нестабильной мобильной сети, пояснила госпожа Камбулова.

С начала реализации установили специальные устройства на 10 электробусах и разместили дополнительное оборудование на 20 остановках. Также смонтировали технические средства на зданиях вдоль маршрутов электробусного движения для создания надежной сети слежения за транспортом. Началось тестирование системы на электробусных маршрутах.

«Постепенно выявляем и устраняем недостатки, чтобы впоследствии расширить её применение на весь общественный транспорт и всю городскую инфраструктуру»,— пояснила глава Таганрога.

Руководитель администрации подчеркнула, что проект реализуется без привлечения бюджетных средств. Технология позволит жителям оперативно узнавать точное местоположение автобуса и планировать поездки быстрее и удобнее.

Валентина Любашенко