В Белгородской области за неделю восстановили 253 дома, пострадали 118

За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 253 частных дома и квартиры, пострадавших от атак ВСУ. К списку разрушений добавились 118 объектов. Это следует из докладов глав муниципалитетов на оперативном совещании.

В Белгороде за неделю пострадали десять квартир. Восстановили два частных дома и десять квартир (всего — 12). В работе остались 41 объект ИЖС и восемь квартир.

В Белгородском районе повреждены 14 частных домов и четыре квартиры (всего — 18). Завершен ремонт 19 ИЖС и восьми квартир (всего — 27). Осталось восстановить 108 частных домов и 12 квартир (всего — 120).

В Борисовском районе обошлось без разрушений, расписки получены от собственников трех ИЖС и двух квартир. Отремонтировать предстоит еще 61 частный дом и 65 квартир (всего — 126).

В Валуйском округе пострадал частный дом, восстановлены семь ИЖС и одна квартира. В работе остаются 63 ИЖС и четыре квартиры (всего — 67).

В Грайворонском округе повреждены четыре частных дома и три квартиры. Ремонт завершен в 13 ИЖС и семи квартирах (всего — 20). Осталось восстановить 83 квартиры и 28 частных домов (всего — 111).

В Краснояружском районе разрушения получили два ИЖС и две квартиры. Расписки получены от владельцев пяти частных домов и двух квартир. Ремонту подлежат еще 23 ИЖС.

В Шебекинском округе пострадали 41 частный дом и 37 квартир (всего — 78). Восстановлены 73 ИЖС и 101 квартира (всего — 174). В работе остались 1 312 частных домов и 1 020 квартир (всего — 2 332).

Неделей ранее в Белгородской области завершили ремонт 273 объектов, были повреждены 169.

На сегодняшнем совещании глава региона Вячеслав Гладков рассказал о решении оперштаба региона, согласно которому восстанавливать жилье уехавших из России белгородцев будут после окончания СВО.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова