В Матвеево-Курганском районе ввели карантин из-за амброзии

На территории Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района нашли очаг амброзии полыннолистной общей площадью 88,9 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Собственнику земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Участки земли в карантинных зонах нельзя использовать для выращивания семенного материала, также запрещается выпас сельскохозяйственных животных. Отходы из карантинной территории запрещено вывозить на свалки или выбрасывать в водоемы. Зараженный урожай аграриям необходимо убирать, очищать и хранить отдельно от продукции с других территорий.

Мария Хоперская