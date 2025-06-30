В 2025 году ростовские студенты станут «целевиками» «Агрокомплекса»

Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева одобрил 771 заявку на целевые договоры с учебными заведениями, увеличив количество мест для студентов в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Среди кандидатов на целевое обучение — жители Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Наша компания продолжает использовать подход к подготовке кадров для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по принципу от школы до работодателя. Большая часть договоров — 513 — будет подписана со средними специальными учебными заведениями», — сообщила заместитель генерального директора по персоналу Марина Ирхина.

По словам госпожи Ирхиной, агрохолдинг заинтересован в специалистах по агрохимии и агропочвоведению, агрономии, агроинженерии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринарно-санитарной экспертизе, зоотехнии, ветеринарии. Также требуются мастера сельскохозяйственного производства, электромонтеры по ремонту электрооборудования, специалисты по эксплуатации и ремонту сельхозтехники.

Основное количество заявок поступило из ВУЗов и ССУЗов Краснодарского края и Ростовской области, включая Азово-Черноморский инженерный институт и Донской государственный аграрный университет.

«Мы выстраиваем масштабную систему работы с молодежью, в которой участвуют руководители высшего звена агрохолдинга, директора профильных предприятий, представители учебных заведений»,— отметила Марина Ирхина.

Валентина Любашенко