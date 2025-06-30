Прокуратура проверяет опрокидывание катера с ребенком в Ярославле

В Ярославле транспортная прокуратура начала проверку по факту опрокидывания катера с людьми в акватории Которосли. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 июня в районе Толбухинского моста на реке перевернулся катер, в результате чего в воде оказались люди, в том числе ребенок. Несовершеннолетний потерял сознание и пробыл под водой порядка трех минут, его спасли оказавшиеся рядом с местом происшествия спортсмены-восводцы.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания при эксплуатации водного транспорта»,— сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Алла Чижова