В Ярославле перевернулся катер с ребенком

В Ярославле катер с людьми, среди которых был ребенок, перевернулся в акватории Которосли. Об этом сообщили в ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» (ЯОСВОД).

Инцидент произошел 28 июня в 18:53 в районе Толбухинского моста. Катер шел на большой скорости и в результате перевернулся. Несколько людей, в том числе ребенок, оказались в воде. Как сообщают в обществе, ребенок потерял сознание и провел под водой около трех минут. На помощь пришли спортсмены-восводцы, которые находились рядом.

«Шамарин Михаил Александрович и Мокроусов Александр Евгеньевич оперативно достали из воды ребенка, провели сердечно-легочную реанимацию. Ребенок жив! Остальных пострадавших эвакуировали в безопасное место»,— говорится в сообщении общества.

Алла Чижова