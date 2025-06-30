На Украине блогеру Гоблину заочно дали десять лет

Винницкий городской суд признал российского блогера Дмитрия Пучкова (псевдоним Гоблин) виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 украинского УК) и пропаганде войны (ст. 436 УК). Он заочно приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пучков (Гоблин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Пучков (Гоблин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Пучков — писатель, публицист, переводчик и разработчик компьютерных игр. Находится под санкциями Евросоюза. Также входит в составленный Минкультом Украины список деятелей России, угрожающих нацбезопасности.

В 2022 году YouTube удалил его канал. В феврале 2023-го президент Владимир Путин объявил ему благодарность за вклад в работу Российского военного-исторического общества. В том же году господин Пучков вошел в состав Общественной палаты.