Дмитрий Киселев и блогер Гоблин вошли в состав Общественной палаты

Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), а также заместитель председателя поэтесса Анна Ревякина вошли в восьмой состав Общественной палаты. Об этом сообщается на сайте палаты.

«Восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России»,— говорится на сайте палаты. В ее состав также вошли секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона «Спарта» Александра Аграновича, ведущая Telegram-канала «Катруся», председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме того, Общественная палата планирует усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными организациями. В связи с этим в ее состав вошли зампред совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель «Улиц России» Валентин Работенко, председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин.

Как говорится на сайте организации, в фокусе внимания палаты также останутся: экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, межнациональный мир и согласие, образование и просвещение, здравоохранение, культура, экономика.

Анастасия Ларина