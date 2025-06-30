Сбытовая надбавка в Дагестане выросла на 67%

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электроэнергии в Республике Дагестан увеличилась с 0,15 до 0,25 руб./кВт·ч во втором полугодии 2025 года. Рост составил 66,7%, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследования «Транснефтьэнерго».

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С 1 июля средняя по России сбытовая надбавка для гарантирующих поставщиков после индексации вырастет на 12,9% до 0,46 руб. за кВт·ч для потребителей мощностью до 10 МВт. Для потребителей свыше 10 МВт показатель увеличится на 13,5% до 0,33 руб.

Сбытовая надбавка входит в состав конечной цены электроэнергии. Ее размер устанавливают региональные регуляторы, а уровень индексации определяет региональная энергетическая комиссия. Для населения изменение тарифов ограничено предельными уровнями ФАС.

«Увеличение надбавки связано с ростом затрат гарантирующих поставщиков на обслуживание кредитов на фоне высокой ключевой ставки»,— пояснила начальник отдела тарифов и экономического анализа «Транснефтьэнерго» Виктория Мордовина.

Общий размер задолженности на розничном рынке электроэнергии за первый квартал 2025 года составил 398,4 млрд руб., что на 15% больше аналогичного периода прошлого года, следует из анализа Центра финансовых расчетов.

В ФАС подтвердили влияние ключевой ставки на расчет расходов поставщиков по обслуживанию заемных средств, необходимых для поддержания оборотного капитала при просрочке платежей потребителей. На динамику сбытовых надбавок также влияют компенсация расходов на покупку электроэнергии по нерегулируемым ценам для населения и перекрестное субсидирование.

Ранее администрация Дагестана сообщала, что ввод новых объектов возобновляемой энергетики позволит республике ежегодно производить дополнительно 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии. В ближайшие два года планируется запуск трех крупных объектов ВИЭ.