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«Лион» сменил президента после исключения из высшего дивизиона Франции

Джон Текстор покинул пост президента французского футбольного клуба «Лион», сообщила пресс-служба команды. Его сменила Мишель Канг.

Фото: James A. Pittman / Imagn Images / Reuters

Фото: James A. Pittman / Imagn Images / Reuters

На прошлой неделе «Лион» был переведен во второй по силе дивизион Франции из-за финансовых проблем. По оценке газеты L'Equipe, долг клуба составляет €175 млн. Решение было принято на заседании Национального департамента административного контроля. «Лион» собирается оспорить исключение из Лиги 1.

Джон Текстор занимал пост президента «Лиона» с мая 2023-го. Его компания Eagle Football Holdings владеет более чем 75% акций клуба. Сменившая Текстора Мишель Канг с 2023-го входит в состав совета директоров «Лиона». Также она заняла пост генерального менеджера Eagle Football Group.

В завершившемся сезоне «Лион» занял шестое место в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу Европы. Команда семь раз становилась чемпионом страны (2002–2008).

Подробнее о проблемах «Лиона» — в материале «Ъ».

Таисия Орлова

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