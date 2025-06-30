На Краснодарский край приходится 42% от всех проектов по строительству ТЦ в ЮФО

Объем инвестиционной активности в сфере строительства торговых объектов на юге России продемонстрировал снижение. По данным электронной площадки «ТендерПро», имеющимся в распоряжении «Ъ-Кубань», в первом полугодии 2025 года количество новых проектов в торговом сегменте Южного федерального округа сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем инвестиций в отрасли составил порядка 5,75 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наиболее активными регионами в этом сегменте остаются Краснодарский край (на его долю приходится 42,8% всех зафиксированных инвестпроектов), Ростовская область (28,6%) и Республика Крым (7,3%). При этом подавляющее большинство инвесторов — почти 60% — ориентируются на проекты со сметой до 1 млрд руб.

Как пояснили в «ТендерПро», текущая экономическая неопределенность побуждает участников рынка снижать капитальные расходы и переориентироваться на строительство объектов малой площади. По наблюдениям компании, число тендеров на возведение торговых центров формата 300–800 кв. м увеличилось на четверть. Такие объекты, как отмечают в отрасли, проще заполнять арендаторами, они быстрее реализуются и демонстрируют более устойчивую окупаемость.

Вячеслав Рыжков