Космонавт Артемьев показал, как выглядят курорты Кубани с борта МКС

Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал видео, на котором запечатлел черноморские курорты Кубани с борта Международной космической станции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал oleg_mks Фото: Telegram-канал oleg_mks

Космические кадры охватывают Новороссийск, Геленджик, Криницу, Джубгу, Лермонтово, Туапсе и Сочи.

«Лето - время отпусков, а Краснодарский край — это один из самых знаменитых наших курортов, где хотя бы раз в жизни был практически каждый житель России»,— отметил космонавт.

Ранее «Ъ-кубань» сообщал, что Олег Артемьев показал снимок озера Абрау с борта МКС. Космонавт отметил, что точное происхождение озера до сих пор не подтверждено.

Ученые полагают, что оно появилось в результате карстового провала, о чем говорит название «Абрау», означающее «провал» или «обвал». Другие специалисты полагают, что озеро образовалось из-за горных оползней, а некоторые уверены, что оно является частью древнего Киммерийского моря.