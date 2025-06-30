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В Ростове появятся три новые улицы

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подписал постановление о создании трех новых улиц в Железнодорожном, Ворошиловском и Советском районах города. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Инициативу внес департамент архитектуры и градостроительства Ростова. Ул. Мемориальная появится в Железнодорожном районе на подходе к мемориальному комплексу «Кумженская роща». Пер. 8-й Берестяной разместится на территории СНТ «Зодчий» в Ворошиловском районе.

Третья улица — 2-я Сетевая — будет проходить перпендикулярно ул. Душевной в СНТСН «Энергетик-1» в Советском районе города.

Валентина Любашенко

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