В Каменском районе потушили лесной пожар на площади 3,5 га

Лесной пожар на площади 3,5 га ликвидирован в Каменском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДПЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с 23 по 29 июня спасатели тушили 26 ландшафтных пожаров на общей площади 0,2 га. За истекшую неделю сотрудники областной противопожарной службы совершили 60 выездов, из них на тушение пожаров — 16.

Кроме этого, 9 раз расчёты привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых помощь была оказана 15 пострадавшим.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сотрудниками ГУ МЧС России по Ростовской области за сутки 29 июня ликвидировано пять техногенных пожаров.

Наталья Белоштейн