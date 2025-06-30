Блогеру из Крыма оставили в силе приговор по делу о призывах к экстремизму

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы на приговор жителю Крыма, осужденному за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд признал ранее вынесенное решение законным, а назначенное наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении — соразмерным тяжести совершенных деяний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2022–2023 годах осужденный, администрируя собственный Telegram-канал, размещал комментарии, содержащие призывы к насилию в отношении представителей отдельных национальных групп. Контент, признанный судом экстремистским, публиковался неоднократно и был доступен широкой аудитории.

Первоначально Нижнегорский районный суд Республики Крым приговорил блогера к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также лишил его права заниматься администрированием интернет-ресурсов на тот же срок. Позднее Верховный суд республики смягчил наказание, снизив срок лишения свободы до двух лет.

Кассационная инстанция, рассмотрев доводы защиты о чрезмерной строгости приговора, не нашла оснований для его пересмотра. Суд указал на устойчивый характер противоправной деятельности и ее потенциальное влияние на общественное мнение, сочтя назначенное наказание справедливым.

Вячеслав Рыжков