Двое жителей Крыма задержаны за передачу стратегических данных СБУ

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании двух жителей Крыма, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным Центра общественных связей ведомства, граждане России 1977 и 1993 годов рождения осуществляли сбор и передачу информации о расположении объектов критической инфраструктуры и военной техники, включая координаты и сведения о персонале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в ФСБ, задержанные были завербованы через мессенджер Telegram и передавали собранные материалы через анонимный бот, используемый украинской стороной. В ходе следственных мероприятий оба фигуранта дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. По решению суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ также напомнила о сохраняющейся активности спецслужб Украины и призвала граждан к повышенной осторожности при использовании мессенджеров и цифровых платформ, особенно при поступлении запросов от незнакомых контактов.

Вячеслав Рыжков