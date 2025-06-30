ФСБ задержала в Омске сторонника украинских террористических организаций

Омские силовики задержали местного жителя за поддержку украинских террористических организаций. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Ирина Руснак.

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По сведениям ведомства, омич размещал в своем аккаунте видеозаписи и комментарии, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.

Илья Николаев