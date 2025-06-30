Лесной пожар охватил 5 гектаров горы Кастель в Крыму

В районе горы Кастель в Алуште продолжаются работы по ликвидации ландшафтного пожара, сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым. Возгорание было зафиксировано днем 29 июня в районе Алушты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

По состоянию на утро 30 июня, воздушная группировка МЧС с помощью вертолета Ми-8 осуществила 12 водосбросов, суммарно сбросив 36 т воды. Всего с начала работ авиацией выполнено 49 сбросов — 147 т. Силам, работающим с земли, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Открытых очагов пламени на данный момент не наблюдается, фиксируется тление. Площадь возгорания остается на уровне 5 га, информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации задействованы 347 человек и 55 единиц техники.

Вячеслав Рыжков