Сочи возглавил топ направлений для бронирования отелей в июле

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 19% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в июле занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 7% июльских бронирований. В городе путешественники предпочитают оставаться в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Феодосия. На курорте Крыма, который собрал 4% бронирований, путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для бронирования отелей в июле также вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,5 тыс. руб.

Следом идет Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в отелях в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте летний отдых для семьи из двух взрослых и одного ребенка в 2025 году обойдется минимум в 26,9 тыс. руб. за семь ночей при размещении в гостевом доме с включенными завтраками. Проживание в отеле с трехразовым питанием на аналогичный срок начинается от 78,7 тыс. руб. Курорт остается одним из востребованных направлений среди путешественников, несмотря на растущее предложение на других побережьях.

Мария Удовик