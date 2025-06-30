За год число вакансий для подростков на Кубани выросло на 37%

С начала 2025 года в Краснодарском крае опубликовано более 850 вакансий с пометкой «доступно для соискателей с 14 лет» — на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова отмечает, что этот тренд формируется на фоне двух лет выраженного кадрового дефицита. По словам госпожи Лавреновой, работодатели начали демонстрировать большую лояльность к ранее менее востребованным категориям работников — подросткам, людям предпенсионного и пенсионного возраста, а также соискателям с инвалидностью. Она подчеркивает, что, несмотря на сохраняющееся пространство для развития, позитивный сдвиг уже очевиден.

Наибольшее число вакансий для подростков сосредоточено в сфере административного персонала — около трети всех предложений. Далее следуют розничная торговля и сфера обслуживания, каждая из которых формирует по 20% объявлений. Общепит, туризм, а также логистика и доставка делят между собой третью позицию — по 16%.

В числе наиболее востребованных профессий для подростков в 2025 году в регионе — курьер, продавец, кассир, упаковщик заказов, менеджер по работе с клиентами, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер и аниматор.

Работодатели чаще всего предъявляют требования к уверенным навыкам работы на компьютере. Среди «мягких» компетенций наиболее часто упоминаются умение работать в команде и навыки делового общения.

Согласно резюме подростков на платформе по поиску работы, медианное значение ожидаемой заработной платы составляет 33,5 тыс. руб. Диапазон ожиданий варьируется от 10 до 69 тыс. руб.

По словам Олеси Лавреновой, в 2025 году работодатели в Краснодарском крае чаще отправляют приглашения на собеседования девушкам-подросткам — в среднем 4,59 приглашения на резюме, тогда как юноши получают в среднем 3,74 отклика.

«Ъ-Кубань» писал, что в крае с начала 2025 года Кадровый центр региона трудоустроил более 3 тыс. подростков. До конца года планируют трудоустроить более 40 тыс. несовершеннолетних, которые займутся благоустройством и озеленением города, будут вожатыми и культорганизаторами.

Мария Удовик